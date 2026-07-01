Lecture les racontines de l’été Saint-Julien-Chapteuil
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Julien-Chapteuil
Informations pratiques
Saint-Julien-Chapteuil
Lecture les racontines de l’été
Jardin d’enfants de l’Holme Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Lecture à voix haute pour les enfants (albums jeunesse) en extérieur par l’équipe de la médiathèque. Dès 3 ans.
Gratuit et pour tous.
.
Jardin d’enfants de l’Holme Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Outdoor read-alouds for children (children’s albums) by the mediatheque team. From age 3.
Free for all.
L’événement Lecture les racontines de l’été Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
À voir aussi à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire)
- Marché Bio de Meygalimenterre Saint-Julien-Chapteuil 9 juillet 2026
- Cirque Francotelli Saint-Julien-Chapteuil 14 juillet 2026
- Peinture Libre, stage complet 3 jours Saint-Julien-Chapteuil 15 juillet 2026
- L’art haïtien du fer découpé Saint-Julien-Chapteuil 18 juillet 2026
- Les mercredis de l’été Saint-Julien-Chapteuil 22 juillet 2026