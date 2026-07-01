Informations pratiques

Saint-Julien-Chapteuil

Lecture les racontines de l’été

Jardin d’enfants de l’Holme Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Lecture à voix haute pour les enfants (albums jeunesse) en extérieur par l’équipe de la médiathèque. Dès 3 ans.

Gratuit et pour tous.

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Jardin d’enfants de l’Holme Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

Outdoor read-alouds for children (children’s albums) by the mediatheque team. From age 3.

Free for all.

L’événement Lecture les racontines de l’été Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal