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AGENDA · Saint-Julien-Chapteuil

Marché Bio de Meygalimenterre Saint-Julien-Chapteuil

jeudi 9 juillet 2026 · Saint-Julien-Chapteuil

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Espace associatif
Ville
43260 Saint-Julien-Chapteuil
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Julien-Chapteuil

Marché Bio de Meygalimenterre

Espace associatif Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-13

L »association Meygalimenterre organise son marché BIO (producteurs et artisans locaux)
  .

Espace associatif Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The Meygalimenterre association is organizing its organic market (featuring local producers and artisans)

L’événement Marché Bio de Meygalimenterre Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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