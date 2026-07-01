Marché Bio de Meygalimenterre Saint-Julien-Chapteuil
jeudi 9 juillet 2026 · Saint-Julien-Chapteuil
Informations pratiques
Saint-Julien-Chapteuil
Marché Bio de Meygalimenterre
Espace associatif Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-13
L »association Meygalimenterre organise son marché BIO (producteurs et artisans locaux)
.
Espace associatif Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Meygalimenterre association is organizing its organic market (featuring local producers and artisans)
L’événement Marché Bio de Meygalimenterre Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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