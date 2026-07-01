Informations pratiques

Saint-Julien-Chapteuil

Marché Bio de Meygalimenterre

Espace associatif Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-13

L »association Meygalimenterre organise son marché BIO (producteurs et artisans locaux)

.

Espace associatif Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Meygalimenterre association is organizing its organic market (featuring local producers and artisans)

L’événement Marché Bio de Meygalimenterre Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal