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AGENDA · Saint-Julien-Chapteuil

Soirée pizza au feu de bois Les Ardennes Saint-Julien-Chapteuil

vendredi 31 juillet 2026 · Les Ardennes · Saint-Julien-Chapteuil

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Les Ardennes
Adresse
L'assemblée du hameau des Ardennes
Ville
43260 Saint-Julien-Chapteuil
Département
Haute-Loire
Tarif
15 15 15

Saint-Julien-Chapteuil

Soirée pizza au feu de bois

Les Ardennes L’assemblée du hameau des Ardennes Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois lors de cette soirée conviviale organisée par L’assemblette. Repas et boissons à volonté.
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Les Ardennes L’assemblée du hameau des Ardennes Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 

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English :

Come enjoy some delicious wood-fired pizzas at this fun evening event organized by L’assemblette. Food and drinks are all-you-can-have.

L’événement Soirée pizza au feu de bois Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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