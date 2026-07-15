Soirée pizza au feu de bois Les Ardennes Saint-Julien-Chapteuil

Informations pratiques

Saint-Julien-Chapteuil

Soirée pizza au feu de bois

Les Ardennes L’assemblée du hameau des Ardennes Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois lors de cette soirée conviviale organisée par L’assemblette. Repas et boissons à volonté.

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Les Ardennes L’assemblée du hameau des Ardennes Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

Come enjoy some delicious wood-fired pizzas at this fun evening event organized by L’assemblette. Food and drinks are all-you-can-have.

L’événement Soirée pizza au feu de bois Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal