Soirée pizza au feu de bois Les Ardennes Saint-Julien-Chapteuil
vendredi 31 juillet 2026 · Les Ardennes · Saint-Julien-Chapteuil
Informations pratiques
Saint-Julien-Chapteuil
Soirée pizza au feu de bois
Les Ardennes L’assemblée du hameau des Ardennes Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois lors de cette soirée conviviale organisée par L’assemblette. Repas et boissons à volonté.
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Les Ardennes L’assemblée du hameau des Ardennes Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
Come enjoy some delicious wood-fired pizzas at this fun evening event organized by L’assemblette. Food and drinks are all-you-can-have.
L’événement Soirée pizza au feu de bois Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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