Astronomie Les Matinales d’Orion 43 Saint-Julien-Chapteuil
mardi 28 juillet 2026 · Saint-Julien-Chapteuil
Informations pratiques
Saint-Julien-Chapteuil
Astronomie Les Matinales d’Orion 43
Observatoire du Betz Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Les matinales d’Orion à l’Observatoire du Betz: allée des planètes, visites de l’observatoire, ateliers plein air, observation du Soleil, Géorama, cadrans solaires, maquettes et fusées par Orion Juniors.
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Observatoire du Betz Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 12 40 88 orionetnous@gmail.com
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English :
Les matinales d’Orion at the Betz Observatory: Alley of the planets, tours of the observatory, outdoor workshops, sun observation, Georama, sundials, models and rockets by Orion Juniors.
L’événement Astronomie Les Matinales d’Orion 43 Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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