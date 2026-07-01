Informations pratiques

Saint-Julien-Chapteuil

Astronomie Les Matinales d’Orion 43

Observatoire du Betz Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Les matinales d’Orion à l’Observatoire du Betz: allée des planètes, visites de l’observatoire, ateliers plein air, observation du Soleil, Géorama, cadrans solaires, maquettes et fusées par Orion Juniors.

.

Observatoire du Betz Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 12 40 88 orionetnous@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les matinales d’Orion at the Betz Observatory: Alley of the planets, tours of the observatory, outdoor workshops, sun observation, Georama, sundials, models and rockets by Orion Juniors.

L’événement Astronomie Les Matinales d’Orion 43 Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal