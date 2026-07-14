Informations pratiques

Saint-Julien-Chapteuil

Nuit des étoiles avec Orion43

Le Betz Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

A l’occasion de la nuit des étoiles, l’observatoire astronomique du Betz ouvre gratuitement ses portes et propose de nombreuses animations autour des étoiles et de l’espace.

Entrée gratuite, sur réservation

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Le Betz Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 12 40 88 orionetnous@gmail.com

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English :

On the occasion of Starry Night, the Betz Astronomical Observatory opens its doors free of charge and offers a wide range of activities around the stars and space.

Free admission, on reservation

L’événement Nuit des étoiles avec Orion43 Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal