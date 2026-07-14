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AGENDA · Saint-Julien-Chapteuil

Nuit des étoiles avec Orion43 Saint-Julien-Chapteuil

vendredi 7 août 2026 · Saint-Julien-Chapteuil

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Betz
Ville
43260 Saint-Julien-Chapteuil
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Julien-Chapteuil

Nuit des étoiles avec Orion43

Le Betz Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-07

A l’occasion de la nuit des étoiles, l’observatoire astronomique du Betz ouvre gratuitement ses portes et propose de nombreuses animations autour des étoiles et de l’espace.
Entrée gratuite, sur réservation
  .

Le Betz Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 12 40 88  orionetnous@gmail.com

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English :

On the occasion of Starry Night, the Betz Astronomical Observatory opens its doors free of charge and offers a wide range of activities around the stars and space.
Free admission, on reservation

L’événement Nuit des étoiles avec Orion43 Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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