Eclipse solaire avec Orion43 Saint-Julien-Chapteuil
mercredi 12 août 2026 · Saint-Julien-Chapteuil
Informations pratiques
Saint-Julien-Chapteuil
Eclipse solaire avec Orion43
Le Betz Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
A l’occasion de l’éclipse solaire du 12 août visible en France, Orion43 vous accueille à l’observatoire du Betz pour ne rien manquer de cette éclipse.
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Le Betz Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 12 40 88 orionetnous@gmail.com
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English :
To celebrate the solar eclipse on August 12, which will be visible in France, Orion43 invites you to the Betz Observatory so you won’t miss a thing.
L’événement Eclipse solaire avec Orion43 Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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