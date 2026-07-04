Informations pratiques

Saint-Julien-Chapteuil

Eclipse solaire avec Orion43

Le Betz Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

A l’occasion de l’éclipse solaire du 12 août visible en France, Orion43 vous accueille à l’observatoire du Betz pour ne rien manquer de cette éclipse.

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Le Betz Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 12 40 88 orionetnous@gmail.com

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English :

To celebrate the solar eclipse on August 12, which will be visible in France, Orion43 invites you to the Betz Observatory so you won’t miss a thing.

L’événement Eclipse solaire avec Orion43 Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal