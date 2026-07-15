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AGENDA · Saint-Julien-Chapteuil

Capito trail Saint-Julien-Chapteuil

samedi 24 octobre 2026 · Saint-Julien-Chapteuil

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Adresse
Complexe sportif
Ville
43260 Saint-Julien-Chapteuil
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Julien-Chapteuil

Capito trail

Complexe sportif Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-24

Samedi et dimanche: marche et trail au départ du complexe sportif.
En soutien à Lola Les p’tites foulées de Lola
Organisé par Chapteuil Sports Nature.
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Complexe sportif Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday and Sunday: walk and trail starting from the sports complex.
In support of Lola Les p’tites foulées de Lola
Organized by Chapteuil Sports Nature.

L’événement Capito trail Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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