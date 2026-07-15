Informations pratiques

Saint-Julien-Chapteuil

Capito trail

Complexe sportif Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Samedi et dimanche: marche et trail au départ du complexe sportif.

En soutien à Lola Les p’tites foulées de Lola

Organisé par Chapteuil Sports Nature.

.

Complexe sportif Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday and Sunday: walk and trail starting from the sports complex.

In support of Lola Les p’tites foulées de Lola

Organized by Chapteuil Sports Nature.

L’événement Capito trail Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal