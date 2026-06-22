Saint-Julien-Chapteuil

Omelette des Pompiers

Espace scénique Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Omelettes au choix et à volonté, buvette sur place,, organisé par l’amicale des sapeurs pompiers.

Soirée en musique (groupes musicaux DPK)

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Espace scénique Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 77 70

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English :

All-you-can-eat omelettes, on-site refreshments, organized by the firefighters’ association.

Musical evening (DPK bands)

L’événement Omelette des Pompiers Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal