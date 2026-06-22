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Omelette des Pompiers Saint-Julien-Chapteuil

Omelette des Pompiers Saint-Julien-Chapteuil mercredi 19 août 2026.

Adresse
Espace scénique
Ville
43260 Saint-Julien-Chapteuil
Département
Haute-Loire
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Saint-Julien-Chapteuil

Omelette des Pompiers

Espace scénique Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Omelettes au choix et à volonté, buvette sur place,, organisé par l’amicale des sapeurs pompiers.
Soirée en musique (groupes musicaux DPK)
  .

Espace scénique Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 77 70 

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English :

All-you-can-eat omelettes, on-site refreshments, organized by the firefighters’ association.
Musical evening (DPK bands)

L’événement Omelette des Pompiers Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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