Omelette des Pompiers Saint-Julien-Chapteuil
Omelette des Pompiers Saint-Julien-Chapteuil mercredi 19 août 2026.
Saint-Julien-Chapteuil
Omelette des Pompiers
Espace scénique Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Omelettes au choix et à volonté, buvette sur place,, organisé par l’amicale des sapeurs pompiers.
Soirée en musique (groupes musicaux DPK)
.
Espace scénique Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 77 70
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English :
All-you-can-eat omelettes, on-site refreshments, organized by the firefighters’ association.
Musical evening (DPK bands)
L’événement Omelette des Pompiers Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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