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AGENDA · Saint-Julien-Chapteuil

Concert chansons françaises Saint-Julien-Chapteuil

samedi 22 août 2026 · Saint-Julien-Chapteuil

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Cour de l'école des copains
Ville
43260 Saint-Julien-Chapteuil
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Julien-Chapteuil

Concert chansons françaises

Cour de l’école des copains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Concert du trio Garage band , chansons françaises des années 80 à nos jours.
Buvette et restauration sur place.
Proposé par l’association humanitaire Zaza Kely
  .

Cour de l’école des copains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   zazakely43@hotmail.com

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English :

Concert by the Garage Band trio, featuring French songs from the 1980s to the present.
Refreshments and food available on site.
Presented by the humanitarian organization Zaza Kely

L’événement Concert chansons françaises Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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