Informations pratiques

Saint-Julien-Chapteuil

Concert chansons françaises

Cour de l’école des copains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concert du trio Garage band , chansons françaises des années 80 à nos jours.

Buvette et restauration sur place.

Proposé par l’association humanitaire Zaza Kely

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Cour de l’école des copains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes zazakely43@hotmail.com

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English :

Concert by the Garage Band trio, featuring French songs from the 1980s to the present.

Refreshments and food available on site.

Presented by the humanitarian organization Zaza Kely

L’événement Concert chansons françaises Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal