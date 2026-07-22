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AGENDA · Saint-Julien-Chapteuil

Concert chorale entre ciel et terre Saint-Julien-Chapteuil

dimanche 23 août 2026 · Saint-Julien-Chapteuil

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Eglise
Ville
43260 Saint-Julien-Chapteuil
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Julien-Chapteuil

Concert chorale entre ciel et terre

Eglise Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Chansons traditionnelles et musique sacrée
  .

Eglise Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   agora.stjulienchapteuil@gmail.com

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English :

Traditional Songs and Sacred Music

L’événement Concert chorale entre ciel et terre Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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