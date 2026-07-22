Informations pratiques

Saint-Julien-Chapteuil

Concert chorale entre ciel et terre

Eglise Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Chansons traditionnelles et musique sacrée

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Eglise Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes agora.stjulienchapteuil@gmail.com

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English :

Traditional Songs and Sacred Music

L’événement Concert chorale entre ciel et terre Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal