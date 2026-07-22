AGENDA · Saint-Julien-Chapteuil
Concert chorale entre ciel et terre Saint-Julien-Chapteuil
dimanche 23 août 2026 · Saint-Julien-Chapteuil
Informations pratiques
Saint-Julien-Chapteuil
Concert chorale entre ciel et terre
Eglise Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Chansons traditionnelles et musique sacrée
.
Eglise Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes agora.stjulienchapteuil@gmail.com
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English :
Traditional Songs and Sacred Music
L’événement Concert chorale entre ciel et terre Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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