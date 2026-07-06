CAPRA (une chèvre) Mixt, salle Super Nantes
vendredi 18 décembre 2026 · Mixt, salle Super · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-18 20:30 – 23:30
Gratuit : non
Une chèvre, le dieu de la fête, une bande d’acteur·ices et un théâtre vivant. Jeanne Candel (qui a présenté la saison dernière à Mixt Le Crocodile trompeur) convoque l’enfance, le mythe et la musique pour retrouver un geste vital : jouer, se transformer et faire surgir d’autres mondes, ici et maintenant. Enfant, Jeanne Candel — artiste associée à Mixt — inventait des personnages et des mondes loufoques. Aujourd’hui, avec sa bande, elle crée toujours des farces et des fables. En revenant aux origines de sa vocation et du théâtre, elle en appelle à Dionysos, le dieu de l’ivresse, du rythme et de la danse pour explorer ce qui fait encore et toujours théâtre : la métamorphose, l’élan, le débordement. On y trouverait une machinerie qui rit, jouit, pleure comme un corps vivant. On entendrait des musiques répétitives, des chants lancinants, on croiserait des fantômes, on éprouverait des mouvements d’âme, on sortirait un peu de soi et, dans ce monde tellement fou, ça ferait du bien.
Mixt, salle Super Nantes 44000
https://mixt.fr/capra-une-chevre-18122026-1930
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