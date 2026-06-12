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AGENDA · Saint Antoine l'Abbaye

Caprices de Paganini / Festival Berlioz Saint Antoine l’Abbaye

lundi 24 août 2026 · Saint Antoine l'Abbaye

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Chapelle Saint-Jean Le Fromental (Dionay)
Ville
38160 Saint Antoine l'Abbaye
Département
Isère
Tarif

Saint Antoine l’Abbaye

Caprices de Paganini / Festival Berlioz

Chapelle Saint-Jean Le Fromental (Dionay) Saint Antoine l’Abbaye Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 17:00:00
fin : 2026-08-24 19:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Le violoniste Tedi Papavrami, reconnu pour son engagement sans concession et sa profonde intelligence musicale, relève le défi des 24 Caprices de Paganini.
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Chapelle Saint-Jean Le Fromental (Dionay) Saint Antoine l’Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79  billetterie@aida38.fr

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English :

Violinist Tedi Papavrami, renowned for his uncompromising commitment and profound musical intelligence, takes up the challenge of Paganini’s 24 Caprices.

L’événement Caprices de Paganini / Festival Berlioz Saint Antoine l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Berlioz

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