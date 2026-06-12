Caprices de Paganini / Festival Berlioz Saint Antoine l’Abbaye
lundi 24 août 2026 · Saint Antoine l'Abbaye
Informations pratiques
Saint Antoine l’Abbaye
Caprices de Paganini / Festival Berlioz
Chapelle Saint-Jean Le Fromental (Dionay) Saint Antoine l’Abbaye Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 17:00:00
fin : 2026-08-24 19:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Le violoniste Tedi Papavrami, reconnu pour son engagement sans concession et sa profonde intelligence musicale, relève le défi des 24 Caprices de Paganini.
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Chapelle Saint-Jean Le Fromental (Dionay) Saint Antoine l’Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79 billetterie@aida38.fr
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English :
Violinist Tedi Papavrami, renowned for his uncompromising commitment and profound musical intelligence, takes up the challenge of Paganini’s 24 Caprices.
L’événement Caprices de Paganini / Festival Berlioz Saint Antoine l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Berlioz