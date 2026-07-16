Saint-Antoine-l’Abbaye, l’éveil de la belle endormie, Eglise de Saint-Antoine l’abbaye, Saint-Antoine l’Abbaye

Informations pratiques

Saint-Antoine-l’Abbaye, l’éveil de la belle endormie Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise de Saint-Antoine l’abbaye Isère

Limité à 30 personnes, Deux parkings situés en bas du village :

– Parking du Bourg à la salle des fêtes, accès au point de rendez-vous par la montée des Buttes

– Parking de la Porte de Lyon, accès au point de rendez-vous par la rue Haute

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

« La belle endormie », surnom de Saint-Antoine-l’Abbaye au XIXè siècle alors que son histoire s’est perdue au fil des décennies. Aujourd’hui, le village s’est réveillé et vous propose une découverte au travers des vies du passé et du présent.

A la suite de la disparition de l’Ordre Hospitalier de Saint-Antoine en 1777, le village de Saint-Antoine-en-Dauphiné connait comme partout en France les événements de la Révolution Française et les chamboulements politiques du XIXè siècle. L’histoire de ce haut lieu de pèlerinage, de ce haut lieu de soin au cours du Moyen Âge s’oublie, se perd petit à petit. A ce moment, les historiens décrivent l’ancienne église abbatiale comme « la belle endormie », édifice déserté de ses moines.

Heureusement, son éveil arrive avec un classement aux Monuments Historiques en 1840, et par un travail de mise en valeur des ruelles de la cité médiévale. Aujourd’hui, Saint-Antoine-l’Abbaye brille à nouveau, reconnaissance prouvée par son label « Plus beaux villages de France » en 2009, et d’un titre honorifique de « Village Préféré des Français » depuis 2025.

Mais la question se pose : comment la transformation a-t-elle eu lieu ? Quelles actions ont été menées ? Par qui et comment ? Et puis d’abord, c’est quoi, l’histoire de Saint-Antoine-l’Abbaye ?

Pour tout savoir, la guide vous invite à la suivre et découvrir comment des habitants ont su se réunir pour raviver le patrimoine de tout un village. Une découverte à la fois riche, historique et surtout, vivante.

Eglise de Saint-Antoine l’abbaye Place Ferdinand Gilibert, 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye Saint-Antoine l’Abbaye 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0476385385 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@smvic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/contact/ »}] L’église de Saint-Antoine l’abbaye, maison-mère de l’ancien ordre hospitalier de Saint-Antoine durant le Moyen-âge… dont la construction s’est étendu sur 300 ans !

De la fin du XIIè siècle jusqu’au cours du XVè, l’abbaye a connu toutes les formes de l’architecture gothique, du primitif jusqu’au flamboyant. Aujourd’hui monument classé Historique depuis 1840, des restaurations ont également eu lieu pour maintenir son aspect si grandiose

Journées européennes du patrimoine

©Office de Tourisme Saint-Marcellin Vercors Isère