22ème Festival Textes en l’air Saint Antoine l’Abbaye
22ème Festival Textes en l’air Saint Antoine l’Abbaye mercredi 22 juillet 2026.
Saint Antoine l’Abbaye
22ème Festival Textes en l’air
Village médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-26 01:00:00
Date(s) :
2026-07-22
5 jours et 5 nuits de fête autour des mots pour découvrir, rencontrer, échanger, vibrer, rire, danser dans le village médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye…
.
Village médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 69 35 11 infos@textesenlair.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5 days and 5 nights of word festivities in the medieval village of Saint-Antoine-l?Abbaye, where you can discover, meet, exchange ideas, vibrate, laugh and dance?
L’événement 22ème Festival Textes en l’air Saint Antoine l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère
À voir aussi à Saint-Antoine-l'Abbaye (Isère)
- Escape game Dans la tour de l’empoisonneur, avec Old Games Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye 23 mai 2026
- Dans la Tour de l’empoisonneur, Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, Saint-Antoine-l’Abbaye 23 mai 2026
- Sets musicaux au cœur du parcours muséographique Chroniques d’une abbaye, Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, Saint-Antoine-l’Abbaye 23 mai 2026
- Sets musicaux au coeur du parcours muséographique Chroniques d’une Abbaye Musée de Saint-Antoine l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye 23 mai 2026
- Visite découverte du jardin, Association Binettes et compagnie, Saint-Antoine l’Abbaye 5 juin 2026