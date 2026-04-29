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22ème Festival Textes en l’air Saint Antoine l’Abbaye

22ème Festival Textes en l’air Saint Antoine l’Abbaye mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Village médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye

Ville : 38160 Saint Antoine l'Abbaye

Département : Isère

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Saint Antoine l’Abbaye

22ème Festival Textes en l’air

Village médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-26 01:00:00

Date(s) :
2026-07-22

5 jours et 5 nuits de fête autour des mots pour découvrir, rencontrer, échanger, vibrer, rire, danser dans le village médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye…
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Village médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 69 35 11  infos@textesenlair.fr

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English :

5 days and 5 nights of word festivities in the medieval village of Saint-Antoine-l?Abbaye, where you can discover, meet, exchange ideas, vibrate, laugh and dance?

L’événement 22ème Festival Textes en l’air Saint Antoine l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère

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