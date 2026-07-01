Visite flash : Trésor de l’Abbaye, souvenir d’un reliquaire, Eglise de Saint-Antoine l’abbaye, Saint-Antoine l’Abbaye

Informations pratiques

Visite flash : Trésor de l’Abbaye, souvenir d’un reliquaire 19 et 20 septembre Eglise de Saint-Antoine l’abbaye Isère

Limité à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

C’est quoi, un Trésor d’église ?

Voilà un mot qui fait briller les yeux de tous quand on l’entend ! Mais celui de Saint-Antoine l’Abbaye, qu’est-ce que c’est exactement ?

Sur des visites de 30 minutes, venez découvrir exceptionnellement l’intérieur d’un lieu secret qui ne s’ouvre que durant les visites guidées. Reliques, instruments chirurgicaux, grands livres de cérémonies, objets de cultes et magnifique mobilier vous feront comprendre à la fois l’histoire des Antonins, mais aussi pourquoi il est dit que l’église renfermerait en son sein le deuxième reliquaire de France.

Eglise de Saint-Antoine l’abbaye Place Ferdinand Gilibert, 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye Saint-Antoine l’Abbaye 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0476385385 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@smvic.fr »}] L’église de Saint-Antoine l’abbaye, maison-mère de l’ancien ordre hospitalier de Saint-Antoine durant le Moyen-âge… dont la construction s’est étendu sur 300 ans !

De la fin du XIIè siècle jusqu’au cours du XVè, l’abbaye a connu toutes les formes de l’architecture gothique, du primitif jusqu’au flamboyant. Aujourd’hui monument classé Historique depuis 1840, des restaurations ont également eu lieu pour maintenir son aspect si grandiose

C’est quoi, un Trésor d’église ?

©Office de Tourisme Saint-Marcellin Vercors Isère