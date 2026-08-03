Captain Parade Place des Jacobins Le Mans
dimanche 14 mars 2027 · Place des Jacobins · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Captain Parade
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-14 15:00:00
fin : 2027-03-14 16:00:00
Date(s) :
2027-03-14
Un répertoire inédit mêlant douceur et rock’nroll est proposé par Captain Parade, avec une guitare/basse/batterie énergique inspirée du Rock 90’s. Un ABCédaire musical pour éveiller la sensibilité des enfants.
Le nouveau spectacle familial Punk à Chats présente un répertoire inédit par Captain Parade. Le trio charentais offre une douzaine de titres, mêlant douceur et rock’nroll pour enfants et parents, avec une guitare/basse/batterie énergique inspirée du Rock 90’s, pleine d’humour sur les chats et plus encore.
Véritable ABCédaire du petit rockeur/rockeuse en herbe, Punk à Chats éveille la sensibilité musicale des enfants et créera sûrement des vocations…
Un concert qui fera rire, bouger et danser toute la famille ! .
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
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English :
Captain Parade presents a unique repertoire blending soft sounds and rock ‘n’ roll, featuring an energetic guitar, bass, and drums lineup inspired by ’90s rock. A musical ABC book to awaken children’s sensibilities.
L’événement Captain Parade Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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