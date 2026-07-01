Captez l’âme de l’Île : balade photographique insolite, Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Martigues

Informations pratiques

Captez l’âme de l’Île : balade photographique insolite Samedi 19 septembre, 09h30 Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Bouches-du-Rhône

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Envie de poser un regard neuf sur le patrimoine martégal ? Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026 , embarquez pour une déambulation photographique sensible et ludique au cœur du quartier de l’Île.

Accompagnés par un photographe passionné du Photo Club de Martigues , vous partirez à la chasse aux détails oubliés, aux matières usées et aux magnifiques jeux de lumière qui racontent l’histoire de notre Venise provençale. Après un moment d’échange convivial pour vous partager les secrets du cadrage et de la composition , place à la création!

Apprenez à révéler toute la poésie des ruelles et des façades marquées par le temps. Une expérience originale et contemplative pour capturer la beauté fragile et vivante de notre précieux patrimoine.

Que vous soyez armé d’un smartphone ou d’un appareil photo , cette balade est ouverte à tout public.

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.martigues-tourisme.com/activites-les-visites-accompagnees/captez-lame-de-lile-balade-photographique-insolite.html »}]

Envie de poser un regard neuf sur le patrimoine martégal ? Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026 , embarquez pour une déambulation photographique sensible et ludique au cœur du de…

© Otmartigues / KarimK