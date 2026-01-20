Captieux fête le quatorze juillet

Rue du Foirail Captieux Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Marché gourmand, animation musicale et feu d’artifice (sous réserve d’autorisation préfectorale).

Célébrons ensemble cette date historique dans une ambiance festive et fraternelle. .

Rue du Foirail Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 60 31 contact@captieux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Captieux fête le quatorze juillet

L’événement Captieux fête le quatorze juillet Captieux a été mis à jour le 2026-01-17 par La Gironde du Sud