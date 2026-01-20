Captieux fête le quatorze juillet Captieux

Captieux fête le quatorze juillet Captieux mardi 14 juillet 2026.

Rue du Foirail Captieux Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-07-14
Marché gourmand, animation musicale et feu d’artifice (sous réserve d’autorisation préfectorale).
Célébrons ensemble cette date historique dans une ambiance festive et fraternelle.   .

Rue du Foirail Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 60 31  contact@captieux.fr

