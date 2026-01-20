Fête de la musique et marché gourmand

Place du Foirail Captieux Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter l’arrivée de l’été en musique autour de belles assiettes gourmandes confectionnées par les producteurs locaux. En famille ou entre amis, ne ratez pas ce moment convivial et festif ! .

Place du Foirail Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 60 31 contact@captieux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique et marché gourmand

L’événement Fête de la musique et marché gourmand Captieux a été mis à jour le 2026-01-17 par La Gironde du Sud