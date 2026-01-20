Fête de la musique et marché gourmand Captieux
Fête de la musique et marché gourmand
Place du Foirail Captieux Gironde
Venez fêter l’arrivée de l’été en musique autour de belles assiettes gourmandes confectionnées par les producteurs locaux. En famille ou entre amis, ne ratez pas ce moment convivial et festif ! .
Place du Foirail Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 60 31 contact@captieux.fr
