Feria Rugby y Toros Stade André Duranteau Captieux

Feria Rugby y Toros

Stade André Duranteau Arènes Jean Sango Captieux Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Captieux, village situé en Sud-Gironde, dans le Parc des Landes de Gascogne est accessible depuis la sortie d’autoroute Cœur d’Aquitaine . C’est ici que se marient le mieux, chaque année depuis 1993, fin mai début juin, deux passions qui animent l’Aquitaine le rugby et la tauromachie. On y célèbre le sport, l’art, la fête, les traditions et la convivialité au cours de 3 jours de feria.

Vous pourrez assister au Défi Gascon, aux tournois de rugby, au match de gala de rugby, passer un dimanche en famille aux arènes pour assister à une journée taurine complète. Tout le week-end au stade ou aux arènes restauration, bodegas, bandas et animations pour les enfants. Captieux est le rendez-vous festif incontournable des aficionados au ballon ovale et à los toros ! .

Stade André Duranteau Arènes Jean Sango Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 25 84 rugby-y-toros@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feria Rugby y Toros

L’événement Feria Rugby y Toros Captieux a été mis à jour le 2026-01-30 par La Gironde du Sud