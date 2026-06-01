Capture ta vue, Domaine d’Emeraude Morne-Rouge, Le Morne-Vert

Capture ta vue 6 et 7 juin Domaine d’Emeraude Morne-Rouge Martinique

Gratuit pour – de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

L’activité « Challenge photo » invite les participants à capturer leur regard sur le paysage du jardin en réalisant des photographies mettant en valeur ses plus beaux points de vue. Elle encourage une observation attentive, un sens du cadrage et une approche créative du paysage, en transformant chaque participant en véritable explorateur visuel.

À l’issue de l’activité, les photos réalisées pourront être valorisées (exposition ou diffusion numérique via QR code ou supports de la structure), afin de partager les différents regards portés sur le site. Le personnel de la structure sélectionnera ensuite la photographie la plus réussie, dans une démarche de valorisation artistique et de participation ludique.

Domaine d’Emeraude Morne-Rouge Morne-Rouge Le Morne-Vert 97260 Propreté Martinique Martinique +596 596 64 42 59 https://pnr-martinique.com http://pnr-martinique.com Situé sur le territoire de la commune du Morne Rouge, le Domaine d’Émeraude bénéficie d’un cadre naturel idyllique qui lui confère un caractère unique : ici la nature est restée reine et s’épanouit librement à l’abri des tumultes et des fracas causés par l’Homme. Ce lieu, conçu par le Parc Naturel régional de la Martinique, a pour but d’attiser la curiosité du visiteur et de l’amener à observer la nature, telle qu’elle s’offre à lui au quotidien. Ici, point de mises en scène… Juste une mise en valeur de notre biodiversité dans un splendide écrin. Au Domaine d’Émeraude l’air s’entend, les odeurs se savourent et les bruits se vivent. La fraîcheur du lieu est source de dépaysement et de détente… un voyage, une escapade, une envolée sauvage vers des sensations inconnues. Le Domaine d’Émeraude est une aventure, une idée de partage et de découverte, d’exploration et d’évasion au cœur du territoire. L’émerveillement et la contemplation y sont instinctifs, chacun y vivra un instant magique. Personnes à mobilité réduites, présence de parking, animaux interdits

L’activité « Challenge photo » invite les participants à capturer leur regard sur le paysage du jardin en réalisant des photographies mettant en valeur ses plus beaux points de vue. Elle encourage un…

PNRM