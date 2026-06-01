Lecture de Paysage, Domaine d’Emeraude Morne-Rouge, Le Morne-Vert

Lecture de Paysage Vendredi 5 juin, 09h00, 10h00, 11h00 Domaine d’Emeraude Morne-Rouge Martinique

20 personnes par tranche horaire – Gratuit pour – 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

L’activité de lecture de paysage consiste à apprendre à observer, analyser et comprendre un environnement naturel ou aménagé. Elle invite les participants à identifier les éléments visibles (relief, végétation, lumière, faune, organisation de l’espace) et à en saisir les relations pour mieux interpréter le paysage.

Dans le cadre du projet, cette activité vise à développer le regard, stimuler les sens et favoriser une appropriation du lieu, en transformant le visiteur en acteur de son observation, capable de « lire » le jardin comme un ensemble vivant et structuré.

Domaine d’Emeraude Morne-Rouge Morne-Rouge Le Morne-Vert 97260 Propreté Martinique Martinique +596 596 64 42 59 https://pnr-martinique.com http://pnr-martinique.com Situé sur le territoire de la commune du Morne Rouge, le Domaine d’Émeraude bénéficie d’un cadre naturel idyllique qui lui confère un caractère unique : ici la nature est restée reine et s’épanouit librement à l’abri des tumultes et des fracas causés par l’Homme. Ce lieu, conçu par le Parc Naturel régional de la Martinique, a pour but d’attiser la curiosité du visiteur et de l’amener à observer la nature, telle qu’elle s’offre à lui au quotidien. Ici, point de mises en scène… Juste une mise en valeur de notre biodiversité dans un splendide écrin. Au Domaine d’Émeraude l’air s’entend, les odeurs se savourent et les bruits se vivent. La fraîcheur du lieu est source de dépaysement et de détente… un voyage, une escapade, une envolée sauvage vers des sensations inconnues. Le Domaine d’Émeraude est une aventure, une idée de partage et de découverte, d’exploration et d’évasion au cœur du territoire. L’émerveillement et la contemplation y sont instinctifs, chacun y vivra un instant magique. Personnes à mobilité réduites, présence de parking, animaux interdits

L’activité de lecture de paysage consiste à apprendre à observer, analyser et comprendre un environnement naturel ou aménagé. Elle invite les participants à identifier les éléments visibles (relief, …

PNRM