Présentation des Chiroptères et découverte des reptiles du Domaine d’Emeraude, Domaine d’Emeraude Morne-Rouge, Le Morne-Vert

Présentation des Chiroptères et découverte des reptiles du Domaine d’Emeraude Vendredi 5 juin, 09h00, 10h00, 11h00 Domaine d’Emeraude Morne-Rouge Martinique

20 Personnes par tranche horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

L’activité « Présentation des chiroptères et découverte des reptiles du Domaine d’Émeraude » propose une immersion pédagogique au cœur de la faune locale. Elle permet au public de mieux connaître les chiroptères (chauves-souris), leur rôle essentiel dans les écosystèmes (pollinisation, régulation des insectes), ainsi que les différentes espèces de reptiles présentes sur le site.

À travers des temps d’observation, d’explication et de sensibilisation, les participants découvrent les modes de vie, les habitats et les enjeux de préservation de ces espèces souvent méconnues. L’activité vise à déconstruire les idées reçues, éveiller la curiosité et encourager une relation respectueuse avec la biodiversité du Domaine d’Émeraude.

Domaine d’Emeraude Morne-Rouge Morne-Rouge Le Morne-Vert 97260 Propreté Martinique Martinique +596 596 64 42 59 https://pnr-martinique.com http://pnr-martinique.com Situé sur le territoire de la commune du Morne Rouge, le Domaine d’Émeraude bénéficie d’un cadre naturel idyllique qui lui confère un caractère unique : ici la nature est restée reine et s’épanouit librement à l’abri des tumultes et des fracas causés par l’Homme. Ce lieu, conçu par le Parc Naturel régional de la Martinique, a pour but d’attiser la curiosité du visiteur et de l’amener à observer la nature, telle qu’elle s’offre à lui au quotidien. Ici, point de mises en scène… Juste une mise en valeur de notre biodiversité dans un splendide écrin. Au Domaine d’Émeraude l’air s’entend, les odeurs se savourent et les bruits se vivent. La fraîcheur du lieu est source de dépaysement et de détente… un voyage, une escapade, une envolée sauvage vers des sensations inconnues. Le Domaine d’Émeraude est une aventure, une idée de partage et de découverte, d’exploration et d’évasion au cœur du territoire. L’émerveillement et la contemplation y sont instinctifs, chacun y vivra un instant magique. Personnes à mobilité réduites, présence de parking, animaux interdits

L’activité « Présentation des chiroptères et découverte des reptiles du Domaine d’Émeraude » propose une immersion pédagogique au cœur de la faune locale. Elle permet au public de mieux connaître les…

PNRM