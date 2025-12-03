Capture ton patrimoine : objectif nature – Exposition des participants au concours photos, maison du tourisme Lambesc, Lambesc

Informations pratiques

Capture ton patrimoine : objectif nature – Exposition des participants au concours photos Dimanche 20 septembre, 11h00 maison du tourisme Lambesc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les photographes amateurs ont eu la saison printanière et estivale pour réaliser les photos nécessaires pour répondre à la thématique : « Les petites et grosses bêtes de nos campagnes ».

Venez découvrir leurs réalisations entre le 1er et le 20 septembre à la Maison du Tourisme et les rencontrer à l’occasion de la remise des prix.

maison du tourisme Lambesc 2 Avenue de la Resistance 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 17 00 62 https://www.lambesc.fr/tourisme/

Les photographes amateurs ont eu la saison printanière et estivale pour réaliser les photos nécessaires pour répondre à la thématique : « Les petites et grosses bêtes de nos campagnes ».

©Ville de Lambesc