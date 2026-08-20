Capturer la lumière : la photographie au sténopé, le Labo Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Capturer la lumière : la photographie au sténopé Dimanche 20 septembre, 15h00 le Labo Cambrai Nord

Gratuit / Places très limitées / A partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A la veille du bicentenaire de la photographie, cet atelier vous propose de découvrir la formation d’une image et les tirages des pionniers de la photographie. Pour comprendre la manière dont se crée une image, les participants réalisent des prises de vues argentiques papier avec un sténopé ou une camera obscura.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ [{« type »: « phone », « value »: « 03-74-51-00-00 »}] Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

A la veille du bicentenaire de la photographie, cet atelier vous propose de découvrir la formation d’une image et les tirages des pionniers de la photographie. Pour comprendre la manière dont se crée…

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