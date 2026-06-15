Caravane à musique Gulapia en duo Ladignac-le-Long
Caravane à musique Gulapia en duo Ladignac-le-Long mardi 25 août 2026.
Ladignac-le-Long
Caravane à musique Gulapia en duo
2 Impasse des Terrasses Ladignac-le-Long Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Gulapia est le nom du groupe créé par Laurent Leyssenne, cet arédien musicien-chanteur-guitariste fort d’une dizaine d’années de scènes en salle ou extérieur. Lolo Leyssene a été l’un des premiers à chanter et fouler le plancher de la scène du jardin du Centre Culturel quand les Caravanes à Musique n’avaient pas encore débuté. Il clôturera cette saison estivale des concerts, en duo avec un accordéoniste, sur des chansons françaises et populaires des années 40 à nos jours. .
2 Impasse des Terrasses Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77
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English : Caravane à musique Gulapia en duo
L’événement Caravane à musique Gulapia en duo Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin
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