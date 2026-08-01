Festival d’Estiu Camping La Jaurie Ladignac-le-Long

Informations pratiques

Ladignac-le-Long

Festival d’Estiu

Camping La Jaurie 6 Impasse de la Jaurie Ladignac-le-Long Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:00:00

fin : 2026-08-10 20:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Revenez découvrir ou redécouvrir la langue et la culture occitanes le temps d’une journée festive. Programme jeux occitan, exposition sur la langue occitane, présentation des livres de trois auteurs (Pascal Tresson, Bénédicte Bonnet, Françoise Dudognon), lecture en français et en occitan, théâtre participatif Passer le certificat d’études avec Pascal Tresson. .

Camping La Jaurie 6 Impasse de la Jaurie Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine camping@lajaurie.com

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English : Festival d’Estiu

L’événement Festival d’Estiu Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Pays de Saint-Yrieix