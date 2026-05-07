Observation guidée des étoiles filantes Rue de Bel Air Ladignac-le-Long

Ladignac-le-Long

Observation guidée des étoiles filantes

Rue de Bel Air Plan d’eau Ladignac-le-Long Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Dans le cadre de la manifestation national Les Nuits des étoiles filantes . Observation guidée des étoiles, animée par l’association ADAES de Limoges. En cas de pluie conférence sur la thématique et ateliers. .

Rue de Bel Air Plan d’eau Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 30 02

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English : Observation guidée des étoiles filantes

L’événement Observation guidée des étoiles filantes Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de Saint-Yrieix