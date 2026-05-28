Carmen, l’oiseau rebelle, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand
mercredi 30 décembre 2026 · Cinéma le Rio · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Carmen, l’oiseau rebelle Mercredi 30 décembre, 14h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-30T14:00:00+01:00 – 2026-12-30T15:30:00+01:00
Fin : 2026-12-30T14:00:00+01:00 – 2026-12-30T15:30:00+01:00
Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=PQB4Y »}]
Atelier sur la musique – Dans les ruelles de Séville, Salva, Belén et leur bande de gamins des rues vont affronter tous les dangers pour éloigner la menace qui plane sur Carmen, jeune femme libre e… Cinéma le Rio Carmen
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