UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clermont-Ferrand

Carmen, l’oiseau rebelle, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

mercredi 30 décembre 2026 · Cinéma le Rio · Clermont-Ferrand

Carmen, l’oiseau rebelle, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
mercredi 30 décembre 2026
Fin
mercredi 30 décembre 2026
Lieu
Cinéma le Rio
Adresse
178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand
Ville
63100 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme

Carmen, l’oiseau rebelle Mercredi 30 décembre, 14h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-30T14:00:00+01:00 – 2026-12-30T15:30:00+01:00
Fin : 2026-12-30T14:00:00+01:00 – 2026-12-30T15:30:00+01:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=PQB4Y »}]
Atelier sur la musique – Dans les ruelles de Séville, Salva, Belén et leur bande de gamins des rues vont affronter tous les dangers pour éloigner la menace qui plane sur Carmen, jeune femme libre e… Cinéma le Rio Carmen

À voir aussi à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme)