CARMEN SALLE HORIZON Muret

Muret

CARMEN

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 63 – 63 – 89 EUR

63

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

La compagnie Antonio Gades revient en France avec son mythique spectacle CARMEN.

UN BALLET D’ANTONIO GADES & CARLOS SAURA.

Inspiré de l’œuvre de Mérimée et de l’opéra de Bizet, Carmen marque la première collaboration entre Antonio Gades et le cinéaste Carlos Saura.

Pour retrouver l’essence-même de la culture andalouse, le chorégraphe espagnol a choisi un contraste saisissant entre l’extraordinaire musique de Bizet et celle d’un orchestre flamenco en live.

Plus de 20 ans après la mort du chorégraphe emblématique de la culture espagnole, la Fondation Gades perpétue son héritage au plus haut niveau et continue à se produire dans le monde entier. 63 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

The Antonio Gades company returns to France with its legendary show CARMEN.

L’événement CARMEN Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE