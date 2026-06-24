Carmen ! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là Lencloître
Carmen ! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là Lencloître samedi 25 juillet 2026.
Lencloître
Carmen ! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là
Rue du Gué de la Grange Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:45:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Une œuvre mythique, passionnée et intense, pour une soirée inoubliable ! ??
L’opéra Carmen, composé par Georges Bizet, a été créé en 1875 et est en effet devenu l’un des ouvrages les plus populaires du répertoire lyrique. Inspirée de la nouvelle de Prosper Mérimée, l’histoire se déroule en Espagne et suit les ravages de la passion entre Carmen, une gitane séductrice, et Don José, un soldat aveuglé par l’amour. Carmen incarne la liberté et l’indépendance, tandis que Don José représente la passion destructrice. L’amour est enfant de bohème , La Fleur que tu m’avais jetée , Toréador en garde sont parmi les airs les plus mémorables de l’œuvre. L’opéra aborde des thèmes universels tels que le désir, la jalousie et le destin tragique.
-17h30 Anacrouse -¡ Amar ! (Amour !) concert-lecture (choeur de Figaro et comédiens de Mots, Notes et Papilles) à la salle des fêtes
– 20h45 Opéra .
Rue du Gué de la Grange Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Carmen ! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là
L’événement Carmen ! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là Lencloître a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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