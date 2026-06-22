Carmen ! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là Le Paradis Saint-Martin-l’Ars lundi 27 juillet 2026.

Saint-Martin-l’Ars

Carmen ! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là

Le Paradis Grange du Paradis Saint-Martin-l’Ars Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:45:00

fin : 2026-07-27 22:15:00

Date(s) :

2026-07-27

L’opéra Carmen, composé par Georges Bizet, a été créé en 1875 et est en effet devenu l’un des ouvrages les plus populaires du répertoire lyrique. Inspirée de la nouvelle de Prosper Mérimée, l’histoire se déroule en Espagne et suit les ravages de la passion entre Carmen, une gitane séductrice, et Don José, un soldat aveuglé par l’amour. Carmen incarne la liberté et l’indépendance, tandis que Don José représente la passion destructrice. L’amour est enfant de bohème , La Fleur que tu m’avais jetée , Toréador en garde sont parmi les airs les plus mémorables de l’œuvre. L’opéra aborde des thèmes universels tels que le désir, la jalousie et le destin tragique.

– 16h Visite guidée

– 17h30 ANACROUSE Concert-lecture Anacrouse

– 20h45 Opéra ¡ CARMEN ! .

Le Paradis Grange du Paradis Saint-Martin-l’Ars 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Carmen ! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là

L’événement Carmen ! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là Saint-Martin-l’Ars a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne