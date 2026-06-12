Focus patrimoine De l’église Saint-Martin au Paradis ! Devant l’église Saint-Martin-l’Ars
Focus patrimoine De l’église Saint-Martin au Paradis ! Devant l’église Saint-Martin-l’Ars lundi 27 juillet 2026.
Saint-Martin-l’Ars
Focus patrimoine De l’église Saint-Martin au Paradis !
Devant l’église 3 Rue de l’Église Saint-Martin-l’Ars Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 16:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Découverte du bourg de Saint-Martin-l’Ars avec son église, son château et son bâti traditionnel, en amont du concert-lecture Anacrouse dans le cadre du Festival Au fil des notes.
Sans réservation.
Prévoir bonnes chaussures.
Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .
Devant l’église 3 Rue de l’Église Saint-Martin-l’Ars 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Focus patrimoine De l’église Saint-Martin au Paradis !
L’événement Focus patrimoine De l’église Saint-Martin au Paradis ! Saint-Martin-l’Ars a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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