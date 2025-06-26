Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CARMEN Place du Capitole Toulouse

CARMEN Place du Capitole Toulouse vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Place du Capitole

Adresse : OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 128 10 Tarif de base plein tarif

CARMEN

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 128 EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-30 22:50:00

Date(s) :
2026-06-26 2026-07-01

Georges Bizet (1838-1875)
Carmen est l’opéra le plus populaire au monde, et l’un des plus bouleversants.
La belle production de Jean-Louis Grinda sublime cette tragédie incandescente d’une femme qui affronte son destin pour affirmer jusqu’au bout sa liberté.

Durée 3h20 avec entracte. 10  .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Georges Bizet (1838-1875)
Carmen is the world?s most popular opera, and one of the most moving.

L’événement CARMEN Toulouse a été mis à jour le 2026-01-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)