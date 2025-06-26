CARMEN Place du Capitole Toulouse

CARMEN

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 128 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-30 22:50:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-01

Georges Bizet (1838-1875)

Carmen est l’opéra le plus populaire au monde, et l’un des plus bouleversants.

La belle production de Jean-Louis Grinda sublime cette tragédie incandescente d’une femme qui affronte son destin pour affirmer jusqu’au bout sa liberté.

Durée 3h20 avec entracte. 10 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Georges Bizet (1838-1875)

Carmen is the world?s most popular opera, and one of the most moving.

L’événement CARMEN Toulouse a été mis à jour le 2026-01-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE