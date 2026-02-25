Carnaval à Marennes Place du Marché et centre d’animation et de loisirs Marennes-Hiers-Brouage

Carnaval à Marennes

Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2026-03-10 10:00:00

fin : 2026-03-10 12:30:00

2026-03-10

Carnaval des écoles, organisé pour les enfants des écoles de la Commune.

En partenariat avec le Comité des Fêtes et les associations de parents d’élèves.

Animation musicale avec l’école de musique du Bassin de Marennes et la batucada Batuk Nag’Océan

.

Place du Marché et centre d'animation et de loisirs Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 07 87 40 comitedesfetesmarennes@orange.fr

English :

Carnaval des écoles, organized for children from local schools.

In partnership with the Comité des Fêtes and parent-teacher associations.

Musical entertainment with the Bassin de Marennes music school and the Batuk Nag?Océan batucada

