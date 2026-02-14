Carnaval Atelier créatif Place Martin Luther King Livron-sur-Drôme
Place Martin Luther King Espace de Vie Sociale Martin Luther King Livron-sur-Drôme Drôme
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
2026-03-25
Atelier de création pour le carnaval du 28 Mars
Place Martin Luther King Espace de Vie Sociale Martin Luther King Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61 centresocial@mairie-livron.fr
English : Carnaval Atelier créatif
Creative workshop for the March 28th carnival
