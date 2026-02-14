Carnaval Atelier créatif Place Martin Luther King Livron-sur-Drôme

Carnaval Atelier créatif

Place Martin Luther King Espace de Vie Sociale Martin Luther King Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Atelier de création pour le carnaval du 28 Mars

.

Place Martin Luther King Espace de Vie Sociale Martin Luther King Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61 centresocial@mairie-livron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval Atelier créatif

Creative workshop for the March 28th carnival

L’événement Carnaval Atelier créatif Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme