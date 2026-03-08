Carnaval de Léognan Léognan

Carnaval de Léognan

Ville de Léognan centre Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le carnaval arrive dans notre ville !

Venez partager un moment festif et coloré défilés, costumes, musique et animations pour tous. C’est l’occasion parfaite de se rassembler, de s’amuser et de célébrer ensemble dans une ambiance conviviale.

Ne manquez pas cet événement plein de joie et de surprises ! .

Ville de Léognan centre Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 00 40

