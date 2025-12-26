Carnaval et Bal Masqué Ault
Carnaval et Bal Masqué Ault samedi 18 juillet 2026.
Carnaval et Bal Masqué
Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
2026-07-18
14h Carnaval de la commune
19h Bal masqué de la Dynamique Aultoise.
Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21
English :
2pm: Carnival
7pm: Dynamique Aultoise masked ball.
L’événement Carnaval et Bal Masqué Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS