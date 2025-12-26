Carnaval et Bal Masqué

Ault Somme

Début : 2026-07-18 14:00:00

14h Carnaval de la commune

19h Bal masqué de la Dynamique Aultoise.

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

English :

2pm: Carnival

7pm: Dynamique Aultoise masked ball.

