Saintes-Maries-de-la-Mer

Carnaval

Vendredi 17 avril 2026. Centre ville Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Carnaval

Animation Carnavalesque, journée offerte par la municipalité



– A 14h00 Déambulation dans les rues piétonnes du village (départ Parvis de l’Hôtel de Ville)

– A 14h30 Le Carnaval des Animaux au Relais Culturel (par la Compagnie Coline)

– A 15h30 Distribution de goûters pour les enfants .

Centre ville Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 05

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English :

L’événement Carnaval Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer