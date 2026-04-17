Carnaval Saintes-Maries-de-la-Mer
Carnaval Saintes-Maries-de-la-Mer vendredi 17 avril 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
Carnaval
Vendredi 17 avril 2026. Centre ville Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Carnaval
Animation Carnavalesque, journée offerte par la municipalité
– A 14h00 Déambulation dans les rues piétonnes du village (départ Parvis de l’Hôtel de Ville)
– A 14h30 Le Carnaval des Animaux au Relais Culturel (par la Compagnie Coline)
– A 15h30 Distribution de goûters pour les enfants .
Centre ville Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 05
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English :
L’événement Carnaval Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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