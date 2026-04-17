Journée taurine caritative Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

Journée taurine caritative

Samedi 18 avril 2026 à partir de 15h. Av Van Gogh Arénes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Course camarguaise caritative au profit de l’Association Au-delà du match la vie au nom d’Andréa.

Course camarguaise caritative avec la participation des raseteurs Cadenas Joachim, Marignan Vincent, Katif Zacharia, Lopez Lucas, Chekade Amine, Zekraoui Youssef et bien d’autres…

7 taureaux jeunes de la manade Fabre-Mailhan.

et spectacle équestre Benoit Soumille.



Au programme

11h Abrivado Manade Agnel.

15h Spectacle équestre Benoit Soumille.

16h Course camarguaise caritative. .

Av Van Gogh Arénes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com

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English :

Charity Camargue race in aid of the Association Au-delà du match la vie in Andréa’s name.

L’événement Journée taurine caritative Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer