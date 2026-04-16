Saintes-Maries-de-la-Mer

Journée de la Maintenance et finale des courses de taù

Lundi 20 avril 2026. Centre ville Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Journée de la Maintenance et Finale de la Couse de Taù 2025, course camarguaise au arènes.

Report de la Fête de la Maintenance et Finales des Courses de Tau 2025.



En présence de la Reine d’Arles, ainsi que de la Confrérie des Gardians, la Nacioun Gardiano et l’Association des Gardians Professionnels



– A 8h00 Rendez-vous des Cavaliers au Bouvaù d’Aubanel

– A 8h30 Petit-déjeuner offert par la municipalité au Bouvaù d’Aubanel

– A 9h30 Arrivée des arlésienne et de la Reine d’Arles

– A 10h00 Concours de Ferrades au Bouvaù d’Aubanel

– A 11h15 Défilé du Bouvaù d’Aubanel jusqu’au Arènes

– A 11h30 Abrivado de la manade Saint Louis (rond-point Pastre Capitainerie)

– A 12h30 Remise des Prix du concours de ferrades aux Arènes, hommage à Jean-Marie BILHAU .

Centre ville Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56

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English :

Maintenance Day and Final of the Couse de Taù 2025, Camargue race at the arena.

L’événement Journée de la Maintenance et finale des courses de taù Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer