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Carne Mixt, salle Nova Nantes

jeudi 1 octobre 2026 · Mixt, salle Nova · Nantes

Carne Mixt, salle Nova Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Mixt, salle Nova
Adresse
49 rue du Coudray, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 20:00 – 21:10
Gratuit : non   

Et si on regardait la vie du côté de la mort ? Sans gravité mais sans détour, la chorégraphe nantaise Audrey Bodiguel signe un solo avec strass et compost, questionne les rituels funéraires, célèbre le feu qui brille en nous, la vie incarnée et désincarnée. Sensible et lumineux ! Danser un flash mob d’adieu, chanter Michel Polnareff et aligner les blagues ? Cette femme en fait des tonnes pour rester en vie, pour combler le vide. Autour d’elle, c’est brillant, fluo et phosphorescent. Est-elle vraiment préparée à finir en compost ? Questionnant la réinvention des cérémonies mortuaires, les limites humaines autant que les limites planétaires, Audrey Bodiguel fabule sur ses propres funérailles, cherche la voix d’outre-tombe, la danse du dernier souffle. Son énergie folle sublime la mort, renverse nos représentations et rappelle à qui veut que notre corps nourrit la vie.

Mixt, salle Nova Nantes 44000
https://mixt.fr/carne-01102026-1800


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