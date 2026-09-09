Carnet de balade urbaine « Arles, architecture et matériaux », Arènes d’Arles, Arles

Informations pratiques

Carnet de balade urbaine « Arles, architecture et matériaux » 18 – 20 septembre Arènes d’Arles Bouches-du-Rhône

Balade à faire en autonomie ; carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : https://carnets-balades-urbaines.fr/arles/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T06:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T06:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône.

Avec ce carnet, partez à la découverte des différents materiraux de construction en architecture ! La pierre à l’Antiquité, le béton en architecture contemporaine… et demain ? Un nouveau défi nous attend avec l’épuisement des ressources planétaires et le défi écologique, ou comment utiliser des matériaux biosourcés (locaux et renouvelables).

Cette balade vous amènera des Arènes antiques à la Fondation Luma en passant bien sûr par l’Ecole de la photographie.

Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : https://carnets-balades-urbaines.fr/arles/

Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13.

Arènes d’Arles Rond-point des Arènes, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0891700370 https://www.arenes-arles.com [{« link »: « https://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-la-ville-au-fil-du-temps/ »}, {« link »: « https://carnets-balades-urbaines.fr/arles/ »}] Édifié en 90 ap. J-C, l’Amphithéâtre romain est remarquable. Les jeux pouvaient accueillir jusqu’à 21 000 spectateurs. Galerie intérieure et extérieure circulaires, passages horizontaux, escaliers disposés alternativement : la construction est ingénieuse. L’édifice surprend aussi par ses dimensions, plus de 130m de long.

Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône.

La Compagnie des rêves urbains