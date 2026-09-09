Carnet de balade urbaine « Marseille Patrimoine », Musée d’histoire de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Carnet de balade urbaine « Marseille Patrimoine » 18 – 20 septembre Musée d’histoire de Marseille Bouches-du-Rhône

Balade à faire en autonomie ; carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : https://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-la-ville-au-fil-du-temps/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône.

Le carnet « Marseille patrimoine » vous emmène du Vieux-Port à la Major, en passant dans le labyrinthe du Panier !

Il vous guide parmi les monuments historiques marseillais tels que la Maison de l’échevin de Cabre et la Maison diamantée. Pour découvrir ce patrimoine architectural, nous vous donnons des informations sur la construction des bâtiments, les détails des façades à observer.

Une invitation sur les hauteurs, à la découverte de la ville historique : ses moulins, ses ruelles, son habitat traditionnel.

La balade se termine avec vue sur la Méditerranée, sur le port et ses forts, sur l’autre rive à découvrir.

Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : https://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-la-ville-au-fil-du-temps/

Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13.

Musée d’histoire de Marseille 2 Rue henri barbusse, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491553600 https://musees.marseille.fr/musee-dhistoire-de-marseille-mhm [{« link »: « https://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-la-ville-au-fil-du-temps/ »}] A deux pas du Vieux-Port, et tout autour du site archéologique de la Bourse – Port Antique, le musée d’Histoire de Marseille, permet de découvrir les 26 siècles de la plus ancienne ville de France. Entièrement rénové en 2013, il est l’un des plus grands musées d’Histoire en France et en Europe. Le parcours muséographique s’appuie sur deux axes majeurs : Marseille est la plus ancienne ville de France et c’est une ville portuaire ouverte sur la mer Méditerranée. Le visiteur découvre l’histoire de la ville grâce à un fil d’Ariane maritime, reliant 13 séquences chronologiques, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Un musée vivant et innovant pour tous les publics. Chaque séquence historique se déploie autour d’un objet phare emblématique de la ville. De nombreux films et multimédia interactifs donnent vie aux objets et contextualisent les collections. Archéologues et historiens virtuels accueillent les visiteurs et introduisent la figure d’un grand témoin historique. Pour le jeune public: les Escales de l’Histoire, modules d’expérimentation pour s’initier, manipuler, expérimenter et apprendre en s’amusant ! Par la rue Henri-Barbusse ou par le Centre Bourse Métro: ligne1, station Vieux-Port ou Colbert/ligne 2 : Station Noailles Tramway: ligne 2, station Belsunce-Alcazar Voiture : parking Centre Bourse 7/7

Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône.

La Compagnie des rêves urbains