Carnet de nos voyages rêvés, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Carnet de nos voyages rêvés Vendredi 24 avril, 14h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Que vous ayez prévu un voyage, en ayez vécu ou que vous en ayez imaginé un, cette introduction aux carnets de voyages vous fera découvrir une autre façon de créer des souvenirs. Aquarelles, feutres, textures, collages,… découvrez les étapes de ce voyage depuis le papier et repartez avec votre création.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/carnet-de-nos-voyages-reves »}]

Découvrez une autre façon de créer des souvenirs.

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