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Carnet de voyage et polaroïds Montargis

samedi 8 août 2026 · Montargis

Carnet de voyage et polaroïds Montargis

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
2 Rue du Faubourg de la Chaussée
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif
10 10 10 Tarif Groupe

Montargis

Carnet de voyage et polaroïds

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08 16:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Carnet de voyage et polaroïds
Après avoir découvert des lieux propices aux vacances dans les œuvres, vous fabriquerez votre carnet de voyage en commençant par votre première destination le musée !
7 ans et + en famille. Un seul carnet par famille. 10  .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Travel Journal and Polaroids

L’événement Carnet de voyage et polaroïds Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS

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