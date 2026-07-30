Carnet de voyage et polaroïds Montargis
samedi 8 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Carnet de voyage et polaroïds
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08 16:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Carnet de voyage et polaroïds
Après avoir découvert des lieux propices aux vacances dans les œuvres, vous fabriquerez votre carnet de voyage en commençant par votre première destination le musée !
7 ans et + en famille. Un seul carnet par famille. 10 .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Travel Journal and Polaroids
L’événement Carnet de voyage et polaroïds Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS
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