Informations pratiques

Montargis

Carnet de voyage et polaroïds

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-08 16:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Carnet de voyage et polaroïds

Après avoir découvert des lieux propices aux vacances dans les œuvres, vous fabriquerez votre carnet de voyage en commençant par votre première destination le musée !

7 ans et + en famille. Un seul carnet par famille. 10 .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Travel Journal and Polaroids

L’événement Carnet de voyage et polaroïds Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS