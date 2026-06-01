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Carnet de voyage itinérant Atelier horizons partagés Granville

Carnet de voyage itinérant Atelier horizons partagés Granville

Carnet de voyage itinérant Atelier horizons partagés Granville jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Atelier horizons partagés

Adresse : 3 Place Cambernon

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Granville

Carnet de voyage itinérant

Atelier horizons partagés 3 Place Cambernon Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Une invitation à observer, ressentir et retranscrire le long du célèbre chemin des épiniers entre Granville et Saint-Pair-sur-Mer, je vous guiderai dans la création de votre propre carnet de voyage, en capturant l’essence du littoral normand. Nous alternerons entre marche contemplative, haltes créatives.
Départ 9h et retour 18h à Granville.
Réservation 06 45 28 33 01.   .

Atelier horizons partagés 3 Place Cambernon Granville 50400 Manche Normandie +33 6 45 28 33 01  roselarose72@gmail.com

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English : Carnet de voyage itinérant

L’événement Carnet de voyage itinérant Granville a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Granville Terre et Mer

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