Carnet Leporello d’explorations, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Carnet Leporello d’explorations Samedi 19 décembre, 10h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

Samedi 19 décembre – 10h30

Médiathèque Rangueil

Durée : 1h30 – À partir de 8 ans

Sur inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]

EXplorations