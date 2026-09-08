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Carnet Leporello d’explorations, Médiathèque Rangueil, Toulouse

samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse

Carnet Leporello d’explorations, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Rangueil
Adresse
9 rue Claude de Forbin 31400
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Carnet Leporello d’explorations Samedi 19 décembre, 10h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

Samedi 19 décembre – 10h30
Médiathèque Rangueil
Durée : 1h30 – À partir de 8 ans
Sur inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]
EXplorations

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