Caroline Estremo Enfin, normalement One woman show saison culturelle Salle Espace Thiers

Informations pratiques

Thiers

Caroline Estremo Enfin, normalement One woman show saison culturelle

Salle Espace Place St-Exupéry Thiers Puy-de-Dôme

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif réduit

Le tarif réduit s’applique aux jeunes de 25 ans, scolaires, étudiants, demandeurs d’emplois, Pass Culture et aux personnes âgés de plus de 65 ans, dans tous les cas sur présentation d’un justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 21:45:00

Date(s) :

2026-11-21

Après le succès de J’aime les gens , Caroline Estremo revient avec Normalement , un seule-en-scène drôle, sincère et bouleversant. Une histoire d’amour, de résilience et de vie, portée par son humour irrésistible. Normalement, vous allez adorer.

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Salle Espace Place St-Exupéry Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 88 87 espace@thiers.fr

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English :

Following the success of “I Love People,” Caroline Estremo returns with “Normally,” a funny, sincere, and moving one-woman show. A story of love, resilience, and life, carried by her irresistible humor. You’re bound to love it.

L’événement Caroline Estremo Enfin, normalement One woman show saison culturelle Thiers a été mis à jour le 2026-07-17 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez