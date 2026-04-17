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Journées Européennes du Patrimoine Le Creux de l’Enfer Thiers

Journées Européennes du Patrimoine Le Creux de l’Enfer Thiers samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Le Creux de l'Enfer

Adresse : 83, 85 avenue Joseph Claussat

Ville : 63300 Thiers

Département : Puy-de-Dôme

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Thiers

Journées Européennes du Patrimoine

Le Creux de l’Enfer 83, 85 avenue Joseph Claussat Thiers Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Accès libre et gratuit aux expositions du Creux de l’Enfer
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Le Creux de l’Enfer 83, 85 avenue Joseph Claussat Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 26 56  info@creuxdelenfer.fr

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English :

Free admission to Le Creux de l’Enfer exhibitions

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Thiers a été mis à jour le 2026-04-17 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

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