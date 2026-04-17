Journées Européennes du Patrimoine Le Creux de l’Enfer Thiers
Journées Européennes du Patrimoine Le Creux de l’Enfer Thiers samedi 19 septembre 2026.
Thiers
Journées Européennes du Patrimoine
Le Creux de l’Enfer 83, 85 avenue Joseph Claussat Thiers Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Accès libre et gratuit aux expositions du Creux de l’Enfer
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Le Creux de l’Enfer 83, 85 avenue Joseph Claussat Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 26 56 info@creuxdelenfer.fr
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English :
Free admission to Le Creux de l’Enfer exhibitions
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Thiers a été mis à jour le 2026-04-17 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez
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